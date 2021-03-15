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Türkiye

MSB: Halep'ten ateşlenen füzeler Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzelerin, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Barış Gündoğan   | 15.03.2021
MSB: Halep'ten ateşlenen füzeler Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

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