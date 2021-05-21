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MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz,Ahmet Işık,İbrahim Toprak   | 21.05.2021
MSB, Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

Batman Valiliği: Herhangi bir zayiat yoktur

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

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