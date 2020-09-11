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Türkiye

MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonunda Türkiye'ye getirilen İsa Özer adliyede

Yurt dışı operasyonuyla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halil Demir   | 11.09.2020
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonunda Türkiye'ye getirilen İsa Özer adliyede

İstanbul

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul’a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.

MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

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