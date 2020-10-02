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'Minik Leyla cinayeti' davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin davada, amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fahrettin Gök   | 02.10.2020
'Minik Leyla cinayeti' davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ağrı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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'Minik Leyla cinayeti' davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası