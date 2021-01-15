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Milli Savunma Bakanlığı kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla, FETÖ/PDY ile irtibat veya iltisakları bulunduğu gerekçesiyle iki askeri hakim meslekten ihraç edildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.01.2021
Milli Savunma Bakanlığı kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisaklı olduğu belirlenen iki askeri hakim subayın meslekten çıkarılmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hakimler Komisyonu, hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ı oy birliğiyle meslekten çıkardı.

Kararda, Çelik'e ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Aralık 2019 tarihli hükmü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkumiyetine dair gerekçeli kararı ve karara ilişkin dava dosyası; Turan'a ilişkin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan halen İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasındaki bilgi, emare ve delillerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kararda, tüm tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak iki askeri hakim subayın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının bulunduğu değerlendirildiği ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.


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