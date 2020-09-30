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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı bekleniyor.

Sefa Şengül   | 30.09.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Giresun'un doğusu ve Trabzon'un batısında ise dolu yağışıyla birlikte yerel olarak yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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