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Türkiye

Türkiye genelinde radarla hız denetiminde 24 bin 201 sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı yapılan radarla hız denetiminde 24 bin 201 sürücüye hız ihlalinden ceza verildi.

Cankut Taşdan   | 30.09.2020
Türkiye genelinde radarla hız denetiminde 24 bin 201 sürücüye ceza

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, denetimler trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 25-26-27 Eylül'de gerçekleştirildi. 

Eş zamanlı uygulamalarda, 41 bin 531 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 24 bin 201 sürücüye hız ihlali, 246 sürücüye emniyet kemeri kullanmama, 79 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanma gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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