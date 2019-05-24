Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.80
Dolar
6.08
BIST 100
86,347.41
Altın
1,281.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Ayşenur Sağlam   | 24.05.2019
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Yağışlı hava İstanbul‘u yarın terk edecek

Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor

İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden 11 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı