Marmaris'teki orman yangını söndürüldü
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine sıçramadan hızlı ve etkin müdahaleyle söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Muğla
Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan hızlı ve etkin müdahaleyle söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.