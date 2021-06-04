Euro
10.53
Dolar
8.66
BIST 100
1,432.93
Altın
1,891.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara Denizi'ndeki müsilaj Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen müsilaj, rüzgarın etkisiyle Çanakkale kent merkezinde bulunan marinada ve Bursa'nın Mudanya sahillerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Burak Akay,Yavuz Gerçekçi   | 04.06.2021
Marmara Denizi'ndeki müsilaj Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor Fotoğraf: Yavuz Gerçekçi / AA

Çanakkale

Marmara Denizi'ndeki müsilaj, Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor

Marmara Denizi sahillerinde görülen müsilaj, rüzgarın etkisiyle Çanakkale kent merkezinde bulunan marinada ve Bursa'nın Mudanya sahillerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Sabah saatlerinde rüzgarla birlikte yön değiştiren müsilaj yoğunluğu, öğleden sonra etkisini artırmaya başladı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerine dolmaya başlayan müsilaj, deniz dibindeki kirliliği tekrar ortaya çıkardı. Su yüzeyindeki köpüksü tabakada bazı küçük balıkların cansız oldukları gözlendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Sabah saatlerinde rüzgarla birlikte yön değiştiren müsilaj yoğunluğu, öğleden sonra etkisini artırmaya başladı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerine dolmaya başlayan müsilaj, deniz dibindeki kirliliği tekrar ortaya çıkardı.

Su yüzeyindeki köpüksü tabakada bazı küçük balıkların cansız oldukları gözlendi.

Marinada teknesi bulunan Cemal Pekgöz, AA muhabirine, müsilaj yoğunluğu nedeniyle seyre çıkamadıklarını söyledi.

Müsilajın motor, arıtma ve filtreleme sistemlerine zarar verdiğini dile getiren Pekgöz, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim atıklarımız aslında, şimdi deniz bizim atıklarımızı bize geri veriyor. Büyük bir görüntü ve çevre kirliliği. Burada balıklarımız ölüyor. Denizlerin dibindeki yavru balıklar ölüyor. Bu tabaka denizin üzerini komple kapladığı için oksijen bitiyor. Balıklar büyüyüp yukarıya çıkamıyorlar. Sabahtan beri kaç tane balık gördük. Deniz bizim pisliğimizi bize geri kusuyor adeta. Kirlilik nedeniyle teknelerin motor temizleme ve arıtma sistemleri, filtre sistemleri tıkanıyor. Büyük masraflar çıkacak yakında. Yola çıkamıyoruz. Filtrelerin emdiği sularla sistemler bozuluyor. Bu zarar hepimize sadece denizciye ya da balıkçıya değil."

Pekgöz, yoğunluğun rüzgar durumuna göre yön değiştirdiğini, bazen aşırı kirlilik olarak gördükleri tabakanın hava değişimiyle birlikte boğazda farklı yerlere dağıldığını sözlerine ekledi.

Bursa'da da yoğunluk oluşmaya başladı

Marmara Denizi'nde geniş alanlara yayılan müsilaj (deniz salyası), zaman zaman Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında da etkisini hissettiriyor.

Rüzgarın etkisiyle denizdeki dalgalanmayla birlikte kimi zaman deniz dibine inen deniz salyası zaman zaman da yüzeyde yoğunluk oluşturuyor.

Mudanya sahillerinde toplanan deniz salyası, vatandaşlar tarafından da izleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'ye çift aşılı ve PCR testi ile gelenler için 'karantinasız giriş' dönemi başladı
Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri halinde karantinaya girmeyecek
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı
Kovid-19'la mücadelede günlük vefat sayısı 75 gün sonra ilk kez 100'ün altına geriledi

Benzer haberler

Marmara Denizi'ndeki müsilaj Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor

Marmara Denizi'ndeki müsilaj Çanakkale ve Bursa kıyılarında rüzgarın etkisiyle yüzeyde görülüyor

Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi için müsilaj erken uyarı sistemi kurmamız lazım

TÜBA Müsilaj Değerlendirme Raporu açıklandı: Hızlı ve etkin önlemler alınması gerekiyor

'Marmara ekosistemini sınır ötesi durum da etkiliyor'

'Marmara ekosistemini sınır ötesi durum da etkiliyor'
"Denizlerimizin kirliliğe karşı korunması için son derece kararlıyız"

"Denizlerimizin kirliliğe karşı korunması için son derece kararlıyız"
ODTÜ araştırma gemisi 'Bilim-2' Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde

ODTÜ araştırma gemisi 'Bilim-2' Marmara Deniz'nde müsilaj takibinde