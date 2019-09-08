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Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü

PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Halil İbrahim Sincar   | 08.09.2019
Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü

Mardin

Mardin'deki terör operasyonunda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.

Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.

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