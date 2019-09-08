Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü
PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Mardin
Mardin'deki terör operasyonunda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.