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Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun naaşı, törenle memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Kemal Özdemir   | 21.10.2021
Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Eren-7 Operasyonu'nda çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen Tortumlu için tören düzenlendi.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki törende, şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Tortumlu'nun tabutu, daha sonra askeri helikoptere konuldu. Şehit Tortumlu'nun naaşı, memleketi Erzurum'a gönderildi.

Törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, askerler ve kurum müdürleri katıldı.

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