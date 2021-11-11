Balıkesir'de şehit olan polis memuru Güngör, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Erzurum
Havran ilçesinde ihbar üzerine ekiplerle bir aracı takip ederken yaralanan ve Edremit Devlet Hastanesinde şehit düşen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli Güngör'ün (30) naaşı, cenaze nakil aracıyla Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.
Polis mangasınca araçtan alınan şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, cenaze namazını kıldırdı.
Vatandaşların tekbirler eşliğinde omuz verdiği şehidin cenazesi, 15 Temmuz Polis Şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, il protokolü ve şehidin yakınları katıldı.
Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin aranan zanlı yakalandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 4'e yükseldi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Abdulkadir Güngör'ün şehit edilmesinin ardından bir otomobille kaçan Devrim E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırma yürüttü.
Balıkesir-Çanakkale kara yolunda, Kadıköy ile Yolören mahalleleri arasındaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak üzereyken tespit edilen 38 FY 625 plakalı otomobile operasyon düzenleyen ekipler, firari şüpheli Devrim E'yi gözaltına aldı.
Devrim E'nin gasp, yağma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydığının olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Havran ilçemizde açtığı ateş sonucu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli D.E, güvenlik güçlerimizin kapsamlı çalışması neticesinde Edremit'te yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Olay sonrası yakalanan diğer zanlılar Osman B, Eray Y. ve Meral A. ile Devrim E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.
Sürücünün durmaması nedeniyle kovalamaca devam etmiş, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör (30), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Olay sonrası 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, kaçan Devrim E'yi de yakalamak için çalışma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.