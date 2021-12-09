İdlib'de arazide düşerek yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında arazide kayıp düşerek yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 9 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan (28) için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.
Törene, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile askeri erkan katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.