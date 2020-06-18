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LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi." dedi.

Yıldız Aktaş   | 18.06.2020
LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

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