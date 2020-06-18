LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(LGS ve YKS) Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi." dedi.
Ankara
LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020
Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.
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