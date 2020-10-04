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Kütahya'da tarihi hamamın kubbe kurşunları çalındı

Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunlar çalındı.

Muharrem Cin   | 04.10.2020
Kütahya'da tarihi hamamın kubbe kurşunları çalındı

Kütahya

Kütahya'nın işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Restoran işletmecisi Ahmet Cihan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamamın kubbesini örten yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki bir alanın kurşunlarının çalındığını tespit ettiklerini söyledi.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen Acar, "Zararımız çok büyük. Aynı zamanda bu hırsızlık, tarihe saygısızlıktır." dedi.

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