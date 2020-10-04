Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karadeniz'de palamut bolluğu

Tanesi 5 ile 10 lira arasında değişen fiyattan satılan palamut tüketicilerin de yüzünü güldürdü.

Hayati Akçay   | 04.10.2020
Karadeniz'de palamut bolluğu

Ordu

Ordu'da denize açılan balıkçılar bol miktarda palamutla limanlara döndü.

Av sezonun başlamasının ardından bir ayı geride bırakan Karadenizli balıkçıların yüzünü palamut güldürdü.

Hava şartlarının da iyi gitmesiyle her gün denize açılarak mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.

Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine, av sezonunun genel anlamda iyi geçtiğini söyledi.

Özellikle palamutta geçen sezona oranla bolluk yaşandığına işaret eden Aydemir, "Geçtiğimiz sezon birçok vatandaş siftah dahi yapamadan sezon kapanmıştı. Ancak bu sezon palamut hem bizim hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor." dedi.

Aytekin, palamudun tanesinin büyüklüğüne göre 5 ile 10 lira arasında değişen fiyattan satışa sunulduğunu belirterek, bolluğun bir süre daha bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Aydemir, palamudun yanı sıra mezgit ve istavritin de avlandığını ancak bu çeşitlerde avın, istenilen düzeyde olmadığını kaydetti.

Perşembe ilçesinde yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Şeref Acartürk ise tezgahlarının palamutla şenlendiğini söyledi.

Her gün vatandaşlara taze palamut satmanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurgulayan Acartürk, palamuda ilginin oldukça fazla olduğunu belirtti.

Acartürk, palamut fiyatının ilerleyen günlerde daha da ucuzlayacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da vaka artışları kısıtlamaları geri getirdi
İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 215 bini aştı
Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor

Benzer haberler

Karadeniz'de palamut bolluğu

Karadeniz'de palamut bolluğu

TCG Barbaros fırkateyni ABD destroyeriyle Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Marmara'da palamut bolluğu

Balıkçılar Akçakoca Limanı'na binlerce palamutla döndü

Balıkçılar Akçakoca Limanı'na binlerce palamutla döndü
Karadeniz'de tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'de tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor
Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden 'maske, mesafe, hijyen' çağrısı

Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden 'maske, mesafe, hijyen' çağrısı