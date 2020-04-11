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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

İstanbul'da, Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi taburcu edildi.

Zeynep Rakipoğlu   | 11.04.2020
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

İstanbul

İstanbul'da, Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.

Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesine teşekkür etti.

Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.

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