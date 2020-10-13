Euro
9.31
Dolar
7.93
BIST 100
1,174.70
Altın
1,891.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kovid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse'nin tedavisi sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Ankara'da hastanede tedavisi süren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ömer Ertuğrul   | 13.10.2020
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse'nin tedavisi sürüyor

Yozgat

Yazılı açıklama yapan Köse, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim'de başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirtti.

Köse, rahatsızlığımın artması üzerine tedavisine şehir hastanesinde devam edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam doktorlarımızın isteği doğrultusunda tedavi için Ankara’ya sevk edildim. Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi

Kovid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse'nin tedavisi sürüyor

ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

Ürdün'de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi