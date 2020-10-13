Euro
9.31
Dolar
7.93
BIST 100
1,174.70
Altın
1,891.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 993 vaka belirlendi.

Yusuf Özcan   | 13.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 933'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 993 artışla 756 bin 472'ye yükseldi.

Hastanelerde 1642'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 949 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 781 artışla 102 bin 680'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12'ye ulaştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa Dışişleri Bakanı, Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalmaları gerektiğini söyledi

Kovid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse'nin tedavisi sürüyor

Kovid-19 testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Köse'nin tedavisi sürüyor
Fransa’nın en büyük fuarlarından 'Tarım ve Hayvancılık Fuarı' iptal edildi

Fransa’nın en büyük fuarlarından 'Tarım ve Hayvancılık Fuarı' iptal edildi
ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı

ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı