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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır." açıklaması yaptı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.04.2020
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı

Ankara

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı,  yaptığı yazılı açıklamada, fırın çalışanları ve vatandaşlara, ekmek dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür." 

Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

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