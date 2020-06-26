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Türkiye

Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turist etkilenmeyecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu gönderdiği genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla yeni kararların alındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.06.2020
Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turist etkilenmeyecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı. 

Bu kapsamda, 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30-15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü 09.30-18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı anımsatıldı.

Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile yeni kararların alındığı belirtildi. 

Buna göre, daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası yolculuklar), plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil), müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri türbeleri ziyaretleri ile bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak. 

YKS'nin yapılacağı okulların veya sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalacak. 

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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