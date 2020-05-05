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Kırşehir'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi

Kırşehir'in Çiçekdağı ile Akçakent ilçelerinde, şiddetli sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Abdullah Yıldız   | 05.05.2020
Kırşehir'de sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi Fotoğraf: Abdullah Yıldız/AA

Kırşehir

Çiçekdağı'na bağlı İbikli, Hacı Hasanlı, Hacı Ahmetli köyleri ile Akçakent ilçesine bağlı bazı köylerde arpa ve buğday ekili araziler, sağanak ve dolu nedeniyle zarar gördü.

Dolu nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerdeki arpa ve buğday ekili arazilerdeki zararı tespit etmek için çalışma başlattı.


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