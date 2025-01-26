Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Türkiye'nin birçok camisinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Ankara
Ankara'da Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşamını yitirenler rahmetle anıldı.
Vatandaşlara, cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce de camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.
Kayseri
Kayseri ve Kırşehir'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Kırşehir'de de kandil dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftüsü Mustafa Tekin, Miraç Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.
Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi. Camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.
Adana
Miraç Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de de vatandaşlar, İl Müftülüğünce Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okundu ve dua edildi.
Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de vaaz verdi.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.
Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasulullah Camii'nde kandil programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camii'nde kandil programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Program sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Erzurum
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla, Ulu Cami, Lalapaşa Camisine gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı.
Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın Lalapaşa Cami'nde kıldırdığı namaz öncesi, İslam coğrafyasında zülüm gören Müslümanlar için dua edildi.
Namazın ardından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cemaate çay ve kandil simidi ikram edildi.
Ardahan
Ardahan'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ardahan Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesinde ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam coğrafyası için dua edildi.
İl Müftüsü Adem Karadeniz, vaazında Miraç Kandili'nin önemine değinerek, bu gece dua etmenin önemli olduğunu ifade etti.
Cami çıkışında vatandaşa kandil simidi ve çikolata dağıtıldı.
Konya
Mübarek gecede, Konya'daki Mevlana Müzesi’nin yanında bulunan Sultan Selim Camisi'ne vatandaşlar akın etti. Yer bulamayanlar caminin dış avlusunda seccadelerini açarak namazlarını kıldı.
Camide namaz öncesi vaaz dinleyenler, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitirenler için dua etti.
Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.
Aksaray
Aksaray'da vatandaşlar, yatsı namazında camileri doldurdu.
Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.
Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Karaman
Karaman'da İmam-I Azam Camisi'nde düzenlenen programa katılanlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ikram edildi.
Bursa
Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda dualar edildi.
Namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Bilecik
Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler ile şehitler için dua edildi.
Kandil programında, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, miracın, ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmak olduğunu kaydetti.
Müminin miracının özünde, insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmasının bulunduğunu ifade eden Dilek, şunları söyledi:
"Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği, paylaşmanın ve infak etmenin görmezden gelindiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır. Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak alemlerin rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. Miraç; aynı zamanda Mescid-i Aksa'dır. Mescidi Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."
Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Eskişehir
Eskişehir'de, Miraç Kandili dolayısıyla kentteki pek çok camide çeşitli programlar yapıldı.
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda vatandaşlar, dua etti.
Akşam vakti kılınan namazın ardından ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Balıkesir
Balıkesir'de vatandaşlar Miraç Kandili için tarihi Şerif Paşa Camii'nde bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin ardından dualar edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.