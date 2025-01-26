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Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 3 kişi taburcu edildi.

Zehra Melek Çat  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi

Konya

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nın enkazından çökmenin ardından 5. ve 7. saatte kurtarılan 3 kişinin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Sağlık durumları iyi olan 3 kazazede taburcu edildi.

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