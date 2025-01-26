Konya'da çöken binadan kurtarılan yaralılar taburcu edildi
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 3 kişi taburcu edildi.
Konya
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı'nın enkazından çökmenin ardından 5. ve 7. saatte kurtarılan 3 kişinin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.
- Konya'da çöken binanın enkazından 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Konya'da çöken binanın bulunduğu cadde yeniden trafiğe açıldı
Sağlık durumları iyi olan 3 kazazede taburcu edildi.