Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,341.70
BTC/USDT
105,036.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Göztepe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü

Ethem Emre Özcan, Eşref Musa  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
MİT Başkanı Kalın, Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü

ŞAM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye'deki Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, MİT Başkanı Kalın ve beraberindeki heyet Şam'da yeni yönetimin lideri Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye, Sudan'da hastaneye yapılan ve can kayıplarına yol açan saldırıyı şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Adana'da balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'nde inceleme başlatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Bağdat'ta görüştü

Benzer haberler

MİT Başkanı Kalın, Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü

Uzmanlar Esed'in dondurulmuş varlıklarının Suriye'ye teslim edilmesinden yana

Suveyda'daki Arap Sünni aşiretlerden Suriye'deki yeni yönetime destek

Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor

Türk makarna sektörü yeni yılda bir önceki ihracat rakamını korumak istiyor
Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok

Rusya: Ukrayna ve Batı’dan barış müzakereleri konusunda somut adım yok
AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi bekleniyor

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi bekleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet