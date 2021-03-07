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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Türkiye

Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek Uygulaması'na yönelik 1013 kadının katıldığı ankete göre, personelin ilgisinden memnun olanların oranı yüzde 84, ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden memnuniyet duyanların oranı yüzde 78 oldu.

İsmet Karakaş   | 07.03.2021
Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

Ankara

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla kullandığı KADES'e ilişkin memnuniyet anketi düzenledi.

Buna göre, 1013 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 90'ı uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 84,15'i personelin ilgisinden, yüzde 84,12'si hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Her 100 katılımcıdan 77,69'u ise ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KADES indirme sayısı 1 milyon 500 bini aştı

KADES uygulaması, bugüne dek 1 milyon 531 bin 174 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 91 bin 665 kadın ihbarda bulundu, 47 bin 472 asıllı ihbara müdahale edildi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Ad-soyad, doğum yılı, telefon ve TC kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabilen KADES kullanılırken, konum bilgisinin açık olması gerekiyor.

Uygulama ile şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimalinde KADES ekranında yer alan "yardım" butonuna basılarak, bölgeye en yakın kolluk personelinin kişiye ulaşması sağlanıyor.

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