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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Kadıköy'de tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Murat Paksoy   | 02.02.2021
Kadıköy'de tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

İstanbul

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden saat 18.00’de ve ilerleyen günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."


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