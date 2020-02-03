Japonya'da öğrenciler, depremzedeler için topladıkları parayı büyükelçiliğin posta kutusuna bıraktı
Japonya'da öğrenciler, Elazığ depremi sonrasında, kendi aralarında topladıkları 100 bin yen (yaklaşık 1000 dolar) yardımı, içerisinde bir mektupla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin posta kutusuna bıraktı.
Tokyo/Ankara
Edinilen bilgiye göre Japon öğrenciler, Elazığ depreminin ardından, aralarında topladıkları para yardımını bir mektupla Türk Büyükelçiliği'ne götürdü.
Öğrencilerin posta kutusuna bıraktığı mektupla gelen 100 bin yen nakdi yardımı alan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.
Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 3, 2020
İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen, #Japonya’da öğrenciler kendi aralarında #Elazığ depremi için yardım toplayıp #Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış.
Teşekkürler #Japonya!
🇹🇷🇯🇵 pic.twitter.com/u8xKjYIcha
Bakan Yardımcısı Kıran, konuyla ilgili Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Japon öğrencilerin duyarlılığının izah edilemeyecek seviyede olduğunu belirtti.
Kıran, "Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez. İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen, Japonya’da öğrenciler kendi aralarında Elazığ depremi için yardım toplayıp Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış. Teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.