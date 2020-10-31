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Türkiye

İzmir'de can kaybı 39'a yükseldi

AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.

Barış Kılıç,Kemal Karadağ   | 31.10.2020
İzmir'de can kaybı 39'a yükseldi Fotoğraf: Halil Fidan / AA

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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