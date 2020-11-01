Bakan Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Gül, İzmir'deki depreme dair, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." dedi.
İzmir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi binasındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." ifadelerini kullandı.
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