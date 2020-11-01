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Bakan Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Gül, İzmir'deki depreme dair, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." dedi.

Etem Geylan   | 01.11.2020
Bakan Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı

İzmir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi binasındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." ifadelerini kullandı.

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