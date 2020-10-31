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Barış sitesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki taşkın Sığacık Camisi'ne de zarar verdi

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede meydana gelen taşkın tarihi Sığacık Camisi'ne de zarar verdi.

Ali Korkmaz   | 31.10.2020
İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki taşkın Sığacık Camisi'ne de zarar verdi

İzmir

Seferihisar merkezli depremin ardından İzmir'in metropol ilçelerinden Bayraklı'da meydana gelen yıkımlar, depremde can kayıplarına yol açtı. Seferihisar ilçesinde denizin taşması ise Sığacık Mahallesi'nde bir kişinin boğularak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Taşkının ardından İzmir'in önemli turistik mekanlarından olan Sığacık'ın sokaklarında sel meydana geldi. Sel nedeniyle birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Mahallede 127 Sokak'ta bulunan 1522 yılında yaptırılan Sığacık Camisi de zarar gördü. Camiye suların taşıdığı yabancı maddeler girdi, halıları kullanılamaz hale geldi.

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