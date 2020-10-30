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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz." dedi.

Tolga Albay   | 30.10.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz

İzmir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir açıklarında meydana gelen depreme ilişkin, "Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz, üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyunca devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Bornova ilçesindeki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında, İzmirlilere "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, yaralılara acil şifa, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sırasında İstanbul'a doğru yolda olduğunu ve haber alır almaz İzmir'e geldiklerini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Öncelikle sahaya intikal ettim, sahadaki hasarlı binalarımızı gezdim. Tabii ki burada en büyük önceliğimiz canları yani ne kadar hayat kurtarabilirsek o kadar iyi bizim için, öncelik bu olmalı. Ondan sonraki öncelikler için plan ve program yapılıyor. Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Binaların altında kalan her vatandaşımız bir şekilde çıkar."

Pakdemirli, binaların kimisinin tamamen yıkıldığını, bazılarının ise tek katının hasar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Pakdemirli, "Hiçbir eksiklik yok. Sahada yeterince AFAD ekipmanı, personeli ve teçhizatı şu anda sevk edilmiş durumda. Elbette çok özellikli ve incelikli bir çalışma isteyen bir çalışma olduğu için hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor çünkü binaların altında kalanlara da zarar vermememiz öncelik olmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir ve çevresinde hava durumu

Bakan Pakdemirli, kentteki hava durumuna da değindi.

Bir haftaya yakın süreçte, 5 gün içinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmediğini bildiren Pakdemirli, "Özellikle evine girmek istemeyen ve dışarıda barınmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu, bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Bu gece beklenen en düşük sıcaklık, bu da binaların altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için önemli, 8 ila 11 derece, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 19-22 derece arasında." diye konuştu.

Pakdemirli, hasarlı binaların olduğu bölgelerde fazla ses çıkarılmamasını ve yakınları olmayanların bu bölgeye girmemelerini istedi.

Kriz merkezinde çok çabuk bir şekilde organize olunduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir Valiliğine teşekkür etti.

Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz, üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz. Onları da bırakmadan, amaç inşallah hepsini enkazın altından çıkarmak olacak. Tekrar tekrar İzmirlilere geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

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