Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İzmir'e gidecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.
Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.