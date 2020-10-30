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İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İzmir'e gidecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.

Kemal Karadağ   | 30.10.2020
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İzmir'e gidecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.

Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.

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