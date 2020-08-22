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İstanbul'da polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve Küçükçekmece'deki Kanarya Polis Merkezine el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Halil Demir   | 22.08.2020
İstanbul'da polis merkezine EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı tutuklandı

İstanbul

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve Küçükçekmece'deki Kanarya Polis Merkezine el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Kanarya Polis Merkezine EYP atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, can kaybının olmadığı olayı gerçekleştiren şüpheli M.A'yı iş yerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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