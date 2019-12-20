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Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu." dedi.

Sibel Kurtoğlu   | 20.12.2019
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İstanbul

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu." dedi.

Vali Yerlikaya, "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi." diye konuştu.

Atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Yerlikaya, "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi." dedi.

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Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu