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İstanbul için sağanak uyarısı

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 13.03.2019
İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksama, çatı uçması ile ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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