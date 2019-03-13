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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Ankara Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cankut Taşdan,İbrahim Doğruyol   | 13.03.2019
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, zanlıların tamamını gözaltına aldı.

Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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