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Ankara'da ByLock soruşturması: 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Serdar Açıl   | 13.03.2019
Ankara'da ByLock soruşturması: 44 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 44 kişi hakkında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olma suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın hakkında gözaltı kararı verdiği 44 şüpheli için yapılan operasyonda 11 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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