Konya merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.
Konya
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.