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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı. -VTR
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Konya merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Savaş Güler   | 04.01.2022
Konya merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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