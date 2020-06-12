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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

Halil Demir   | 12.06.2020
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Istanbul

 İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul merkezli 8 ilde 40 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 zanlının da yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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