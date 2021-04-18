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İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da düzenlenen 604 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

Abidin Mutlu Bozdağ   | 18.04.2021
İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da düzenlenen 604 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da icra edilen 604 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, 478 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 474 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Amsterdam Havalimanı 451 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada yer alan, 414 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı 345 seferle takip etti.

Raporda, Avrupa ülkelerindeki havalimanlarının günlük uçuş sayısında ve iç hatlar trafiğinde azalma yaşandığı belirtildi.



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