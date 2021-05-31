Euro
10.36
Dolar
8.50
BIST 100
1,425.85
Altın
1,904.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
1. Deniz Araştırma Seferi”ni gerçekleştirecek TÜBİTAK MAM Gemisi için İzmir Alsancak Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreni FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
logo
Türkiye

İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı.

Emrah Gökmen,Alptekin Soykan,Taha Erham Keleş,Abdülkerim Güzel,Muhammed Gencebay Gür   | 31.05.2021
İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı Fotoğraf: Abdulmennan Mahdum/AA

Istanbul

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Cevizlibağ ve çevresinde trafik yoğunluğu gözlendi. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )

Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Anadolu Yakası D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda sıkışıklık yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'na geçişte trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

D-100 Karayolunun Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe arasında TEM Otoyolu arasında trafik artarken Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arasında da yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün yıkılması sonrası bölgede zaman zaman trafik aksıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, ters istikamette de sıkışıklık bazı noktalarda artıyor.

D-100 Karayolu Ankara İstikametinde Şirinevler'den Şişli istikametinde süren yoğunluk, Şişli sonrası normale dönerken TEM Otoyolunda ise Seyrantepe mevkisine kadar trafik akışı yavaş ilerliyor.

D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametinde trafik artarken, Avcılar'dan Topkapı istikametine geçişlerde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Sabahın erken saatlerinde Çekmeköy'ün genelinde ve Beykoz'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar uzun süre duraklarda toplu taşıma aracı beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu kent genelinde saat 09.45 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan, 'İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir

UNICEF: Haiti'de Kovid-19 salgını nedeniyle yetersiz beslenen çocuk sayısı iki kattan fazla artabilir

İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan, 'İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan, 'İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajı