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1. Deniz Araştırma Seferi”ni gerçekleştirecek TÜBİTAK MAM Gemisi için İzmir Alsancak Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreni FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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Türkiye, FETÖ'nün firarileri

FETÖ üyesi Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Mehmet Yılmaz Güldaş   | 31.05.2021
FETÖ üyesi Selahaddin Gülen yurt dışında MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Ankara

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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