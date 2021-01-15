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İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 15.01.2021
İstanbul çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının sabah Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli, sıcaklıklarının da bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede, kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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