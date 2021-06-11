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Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda, PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.06.2021
Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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