Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda, PKK'lı iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.