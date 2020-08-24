MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, başsağlığı mesajı yayımlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
August 24, 2020
"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.