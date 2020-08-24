Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,108.44
Altın
1,930.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, başsağlığı mesajı yayımlandı.

Özcan Yıldırım   | 24.08.2020
MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman çavuşlar Erdem Çıtır ve Burak Tok için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğrafına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 237 bin 908 oldu
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Bahreyn'de başladı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi
Bursa'da düğünlere katılan 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Benzer haberler

MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

MSB, Giresun'daki selde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

AFAD: Giresun'da 157 vatandaşımız kurtarıldı

Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi