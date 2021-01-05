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Dünya

Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı

Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.01.2021
Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı." ifadelerine yer verildi.

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