Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı
Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı." ifadelerine yer verildi.
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Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, @Kizilay aracılığıyla Kabil’de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uXcprA2rZF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2021