Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,779.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in 26. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
logo
Türkiye

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 10'uncusu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.02.2021
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 10'uncusu yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Almanya aşı programı COVAX'a katkısını 1,5 milyar avro daha artırdı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 95 bini geçti
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları düşmeye devam ediyor

Benzer haberler

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 10'uncusu yapıldı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin 10'uncusu yapıldı

ASFAT'ın ürettiği 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçti

Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor