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Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor" paylaşımında bulunuldu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 07.02.2021
Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunları kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor."

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