Komandolar zorlu hava şartlarında terörle mücadeleyi sürdürüyor
MSB'nin sosyal medya hesabından, "Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor" paylaşımında bulunuldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki komandoların zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerini yansıtan görüntüleri paylaştı.
Hakkâri’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli Kahraman Komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/nBP7gHIkZL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunları kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.